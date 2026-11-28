Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2045 bei Pfaffenhofen an der Ilm ist am Samstagnachmittag (28. November 2026) eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Ihr Wagen war mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Autofahrerin stirbt noch an der Unfallstelle

Aus bislang ungeklärter Ursache stießen ein Ford und ein Lastwagen im Begegnungsverkehr zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in den Grünstreifen geschleudert. Die Autofahrerin erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Ein Rettungswagen, der sich mit einem Patienten auf dem Weg in ein Krankenhaus befand, war unmittelbar zur Stelle. Trotz der schnellen medizinischen Hilfe konnte das Leben der Frau nicht mehr gerettet werden. Sie verstarb noch am Unfallort. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Staatsanwaltschaft ordnet Gutachten an

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Ein unfallanalytisches Gutachten soll Aufschluss über die Ursache der folgenschweren Kollision geben.

Die Staatsstraße 2045 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden.