Im Raum Schwabmünchen sind am 27. November mehrere Schockanrufe eingegangen. Die Angerufenen in Mittelneufnach und Untermeitingen erkannten den Betrugsversuch und beendeten die Gespräche.

Die Anrufer behaupteten, ein Familienmitglied sei schwer erkrankt und müsse operiert werden. Anschließend forderten sie Geld für die angebliche Operation. Ein Vermögensschaden entstand nicht.

Die Polizei weist darauf hin, dass Täter bei Schockanrufen, Enkeltrickbetrug und Callcenter-Betrug häufig aus dem Ausland agieren. Teilweise kommen dabei auch mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugte Stimmen zum Einsatz.

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