Bei einem 48-Jährigen stellte die Polizei in Augsburg drogentypische Auffälligkeiten fest und unterband seine Weiterfahrt mit dem E-Scooter.

Der Mann war am Donnerstag, 26. November 2026, gegen 23.45 Uhr in der Ulmer Straße in der Innenstadt unterwegs. Bei der Kontrolle verlief ein freiwilliger Drogenvortest positiv.

Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der 48-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

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