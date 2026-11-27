In der Augsburger Innenstadt hat die Polizei vier Fahrräder sichergestellt. Ein 66-Jähriger war am frühen Freitagmorgen mit den Rädern in einem Einkaufswagen unterwegs und konnte keinen Eigentumsnachweis vorlegen.

Die Kontrolle fand am 27. November 2026 gegen 4.30 Uhr im Bereich der Oblatterwallstraße statt. Die Fahrräder haben nach Polizeiangaben einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich. Gegen den 66-Jährigen mit serbischer Staatsangehörigkeit wird wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

Eigentümer der Fahrräder gesucht

Gesucht werden die Eigentümer der Fahrräder der Marken Pantevecchio, Gudereit, Kynast und Bavaria. Eigentümer oder Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 melden.

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