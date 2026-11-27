Ein oder mehrere Unbekannte haben am Donnerstag, 26. November 2026, einen BMW Alpina in Augsburg-Göggingen beschädigt.

Die Tat ereignete sich zwischen 8 Uhr und 9.45 Uhr in der Bergstraße. Der Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizei Augsburg / Schwaben Nord