Bei der Ausstellung „Kleines Format“ in der Ecke Galerie Augsburg sind am Vernissageabend drei Kunstpreise verliehen worden.

Den Ecke Kunstpreis erhielt Luca Nenning. Susanne Pohl wurde mit dem Preis der Arno-Buchegger-Stiftung ausgezeichnet. Der Rotary Augsburg-Fuggerstadt Kunstpreis ging an Julia Smirnova. Die Preisverleihung fand am 26. November 2026 statt.

Gruppenausstellung mit kleinen Formaten

„Kleines Format“ ist eine unkuratierte Gruppenausstellung mit Arbeiten aller teilnehmenden Mitglieder der Künstlervereinigung Augsburg „Die Ecke“ e.V. Gezeigt werden unter anderem Malerei, Grafik, Skulptur und Mixed-Media-Arbeiten. Die Werke dürfen einschließlich Rahmen maximal 30 x 30 x 30 Zentimeter groß sein, müssen 2025 oder später entstanden und verkäuflich sein.

Die Ausstellung ist vom 27. November bis zum 18. Dezember 2026 in der Ecke Galerie am Elias-Holl-Platz 6 in Augsburg zu sehen. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist donnerstags und freitags von 12 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 17 Uhr.