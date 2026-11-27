Das Augsburger Projekt „Kommunalwahl4you“ hat den Hauptpreis in der Sonderkategorie Gruppenpreis des Deutschen Multimediapreises mb21 gewonnen. Ausgezeichnet wurde eine TikTok-Jugendredaktion, die mit knapp 20 Videos über die bayerische Kommunalwahl informierte.

Elf Jugendliche und die beteiligten Kooperationspartner wurden am Samstag, 21. November 2026, im Kraftwerk Mitte in Dresden geehrt. Stellvertretend für die Jugendredaktion nahmen Jéssica Kativa António, Christian Dehring und Sofia Boger gemeinsam mit Lena-Maria Frank von der Medienstelle Augsburg des JFF den Preis entgegen.

Jugendliche erklären die Kommunalwahl auf TikTok

„Kommunalwahl4you“ ist ein medienpädagogisches Beteiligungsprojekt der Medienstelle Augsburg des JFF, des Stadtjugendrings Augsburg und des Amts für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Augsburg. Die TikTok-Redaktion bestand aus Jugendlichen zwischen 14 und 23 Jahren; das Durchschnittsalter lag bei 17 Jahren.

Von Dezember 2025 bis zur bayerischen Kommunalwahl am 8. März 2026 produzierten die Jugendlichen knapp 20 Videos. Darin erklärten sie unter anderem den Ablauf der Wahl, die Briefwahl, die Stadtratswahl sowie das Kumulieren und Panaschieren. Außerdem griffen sie aktuelle TikTok-Trends auf und verbanden diese mit Informationen zur Wahl.

Den gesamten Redaktionsprozess übernahmen die Jugendlichen selbst – von der Themenfindung und Recherche über Moderation und Kamera bis zur Mitarbeit beim Schnitt und der Veröffentlichung. Ziel war es, vor allem Erst- und Jungwähler verständlich, parteineutral und auf Augenhöhe über die Kommunalwahl zu informieren und zur Teilnahme zu motivieren.

Jury würdigt politische Bildungsarbeit

In ihrer Laudatio hob die Jury hervor, dass die Augsburger Jugendlichen komplizierte Themen verständlich aufbereitet hätten. Die Beiträge seien „witzig, entspannt, ehrlich und hochwertig produziert“ und leisteten einen wertvollen Beitrag zur demokratischen Teilhabe junger Menschen.

Der Deutsche Multimediapreis mb21 zeichnet bundesweit multimediale Projekte und Ideen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahre aus. Veranstaltet wird der Wettbewerb seit 1998 vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum und dem Medienkulturzentrum Dresden. In diesem Jahr wurde er zum 28. Mal vergeben.

Für Lena-Maria Frank, Leiterin der Medienstelle Augsburg des JFF, zeigt die Auszeichnung, wie junge Menschen politische Bildung für Gleichaltrige gestalten können, wenn sie dafür Raum und Verantwortung erhalten. Augsburgs Zweiter Bürgermeister und Sozialreferent Dirk Wurm bezeichnete das Projekt als Zeichen für die engagierte junge Generation in der Stadt.

Die entstandenen Videos sind auf dem TikTok-Kanal „Kommunalwahl4you“ sowie teilweise auf den Instagram-Kanälen „augsburg.jugend“ der Stadt Augsburg, des Stadtjugendrings und der Medienstelle Augsburg veröffentlicht. Nach dem Bayerischen Engagiert-Preis 2026 ist der Deutsche Multimediapreis die zweite Auszeichnung für die elf ehrenamtlich engagierten Jugendlichen.