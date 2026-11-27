Die Münchner Polizei berichtet von einem Raub bei einem vorgetäuschten Autokauf, mehreren Unfällen und Bränden sowie sechs Einsätzen der neuen Leitstanddrohne CARMA.

Raub bei vermeintlichem Autokauf in Aubing

Am Mittwoch, 25. November 2026, gegen 19:15 Uhr wurde ein 35-jähriger Münchner bei einem vereinbarten Autokauf in einer Tiefgarage an der Bodenseestraße beraubt und leicht verletzt. Der Mann war zuvor von einem Unbekannten in einem schwarzen Bentley an seiner Wohnanschrift abgeholt worden. In der Tiefgarage sollte ihm ein schwarzer Mercedes AMG übergeben werden.

Unvermittelt kamen mehrere Männer hinzu, zogen den 35-Jährigen in den Mercedes und nahmen ihm gewaltsam eine Bauchtasche ab. Darin befand sich unter anderem Bargeld im fünfstelligen Wert. Anschließend fuhren die Männer mit dem Mercedes und dem Bentley davon.

Der 35-Jährige versuchte zunächst an einer Kreuzung in der Bodenseestraße zu flüchten. Dabei stieß die geöffnete Tür des Mercedes mehrfach gegen einen verkehrsbedingt wartenden silbernen Smart. Ein weiterer Fluchtversuch im Bereich der Helmut-Schmidt-Allee gelang. Der Mann verständigte anschließend den Polizeinotruf und wurde zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die sofort eingeleitete Fahndung führte zu keinen neuen Hinweisen.

Die Polizei beschreibt zwei Tatverdächtige. Einer nannte sich „Javis“, war etwa 180 Zentimeter groß, rund 85 Kilogramm schwer und hatte eine südeuropäische Erscheinung sowie dunkle, kurze Haare mit Undercut. Der zweite Mann nannte sich „Emmy“, war etwa 22 bis 30 Jahre alt, hatte eine südeuropäische Erscheinung und schwarze Haare. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München unter 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Auseinandersetzung vor Lokal in der Altstadt

Am Samstag, 21. November 2026, kam es gegen 22:30 Uhr vor einem Lokal an der Rumfordstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Beteiligt waren drei Männer im Alter von 37, 60 und 61 Jahren sowie zwei bislang unbekannte Männer. Die Gründe sind noch ungeklärt.

Der 60- und der 61-Jährige wurden erheblich verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die beiden unbekannten Männer flüchteten anschließend gemeinsam mit einer bislang unbekannten Frau zu Fuß in Richtung Müllerstraße. Die Fahndung führte bislang nicht zu ihrer Identifizierung oder Festnahme.

Gesucht werden Zeugen, die im Bereich der Rumfordstraße, Müllerstraße oder des Reichenbachplatzes Beobachtungen gemacht oder möglicherweise Videos aufgenommen haben. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 2, unter 089 2910-0 entgegen.

Leitstanddrohne bei sechs Einsätzen eingesetzt

Die neue Leitstanddrohne „CARMA“ der Münchner Polizei ist am Donnerstag, 26. November 2026, erstmals unter realen Einsatzbedingungen erprobt worden. Sie kam an diesem Tag bei insgesamt sechs Einsätzen zum Einsatz und übermittelte unter anderem Lageerkenntnisse aus der Luft an die Einsatzkräfte.

Gegen 11:00 Uhr meldeten mehrere Notrufer eine psychisch auffällige Person mit freiem Oberkörper und einem Beil im Bereich der Dachauer Straße und Lothstraße. Die Drohne lieferte erste Erkenntnisse, kurz darauf wurde die Person festgenommen. Am Tegernseer Platz wurde gegen 14:00 Uhr ein Mann gemeldet, der Frauen belästigt haben soll. Er entfernte sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte; bislang wurde er nicht identifiziert oder festgenommen.

Bei einer Suizidandrohung gegen 14:45 Uhr unterstützte die Drohne die ersten polizeilichen Maßnahmen, war wegen der Witterung jedoch nur eingeschränkt einsetzbar. Gegen 16:20 Uhr überwachte sie ein Mehrfamilienhaus an der Tegernseer Landstraße, nachdem dort eine verdächtige Person an einer Wohnungstür gemeldet worden war. Bei den weiteren Abklärungen stellte sich heraus, dass es sich um einen alkoholisierten Anwohner handelte.

Am Harlachinger Berg erkundete die Drohne gegen 16:45 Uhr eine Verkehrsstörung durch Straßenglätte. Mehrere Fahrzeuge konnten die Steigung nicht überwinden, woraufhin der Winterdienst verständigt wurde. Gegen 17:40 Uhr unterstützte CARMA schließlich die Lagebewertung bei einem Wohnungsbrand, vor dem ein Knall gehört worden war.

Schwer verletzter Autofahrer nach Glätteunfall

Auf der Siegertsbrunner Straße in Hohenbrunn sind am Donnerstag, 26. November 2026, gegen 13:30 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Ein 38-Jähriger verlor bei Schneefall und glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Ford eines 30-Jährigen. Beide Fahrzeuge schleuderten anschließend in den Grünstreifen.

Der 30-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und von der Feuerwehr befreit. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die Siegertsbrunner Straße etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Wohnungsbrand und Feuer an Mobilfunkmast

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Konrad-Celtis-Straße in Sendling-Westpark brach am Donnerstag gegen 17:20 Uhr ein Zimmerbrand aus. Die Münchner Feuerwehr löschte das Feuer. Drei Anwohner wurden vorsorglich zum Ausschluss einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht, blieben jedoch unverletzt. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Kommissariat 13.

Bereits am Dienstag, 24. November 2026, war es gegen 18:30 Uhr zu einem Systemausfall an einem Mobilfunkmast in Pullach gekommen. Unterhalb des Funkturms stellten Mitarbeiter des Mobilfunkunternehmens einen Brand fest. Dabei wurden einige Stromkabel beschädigt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei von vorsätzlicher Brandlegung aus; der Schaden liegt voraussichtlich im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die im Bereich der Wolfratshauser Straße, Dr.-Carl-von-Linde-Straße, Römerstraße und Zyllnhard Geräumt Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalfachdezernat 4 unter 089 2910-0 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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