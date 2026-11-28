Der CSU-Abgeordnete Florian Dorn hat die Rentenvorschläge von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer als „nicht tragfähig“ zurückgewiesen. Dorn war neben Pascal Reddig (CDU) und Annika Klose (SPD) als einer von drei Koalitionsabgeordneten Mitglied der Alterssicherungskommission.

„Ein Entwurf, der die Rente nicht nachhaltig stabilisiert und die junge Generation zusätzlich belastet, ist für mich daher bisher nicht tragfähig“, sagte Dorn dem „Stern“. Insbesondere das Festhalten an der abschlagsfreien Rente mit 63 kritisiert der CSU-Mann. „Allen Beteiligten sollte klar sein, dass das Festhalten an der abschlagsfreien Rente ohne Vorschläge von wirkungsgleichen stabilisierenden Maßnahmen auf Kosten der jungen Generation geht“, mahnte Dorn. „Es ist wichtig, dass wir jetzt gemeinsam eine Rentenreform verabschieden, die die Rente wieder zukunftssicher macht.“

Wie zuvor andere Unionsabgeordnete bezeichnete der CSU-Mann Schweitzers Alleingang als „äußerst fragwürdig“. Der Entwurf sei in „Kernfragen wie der abschlagsfreien Rente nicht geeint“, sagte Dorn. Zuvor hatte etwa der Chefs des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten, gegenüber dem „Stern“ erklärt, der Vorstoß des Arbeitsministers lese sich „wie ein Antrag auf einem SPD-Parteitag“.

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