In der Herrenbachstraße im Augsburger Stadtteil Innenstadt haben Unbekannte am Donnerstagvormittag versucht, in eine Wohnung einzudringen.

Der Einbruchsversuch ereignete sich am 26. November 2026 zwischen 8 und 11 Uhr. Dabei entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen versuchten Einbruchsdiebstahls aus einer Wohnung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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