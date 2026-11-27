Bei einer Verkehrskontrolle in Gundelfingen hat die Polizei am Donnerstag einen 56-jährigen Autofahrer mit rund 0,7 Promille Atemalkohol gestoppt.

Der Mann war am 26. November 2026 gegen 16 Uhr in der Lauinger Straße unterwegs. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,7 Promille.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt. Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

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