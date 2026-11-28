Hertha BSC hat am 13. Spieltag der 2. Bundesliga einen deutlichen 4:0-Sieg gegen den Karlsruher SC eingefahren.

Die Berliner zeigten sich von Beginn an spielbestimmend und gingen in der 41. Minute durch Josip Brekalo in Führung. Nach einem schnellen Konter über die rechte Seite behielt Brekalo die Nerven und traf aus spitzem Winkel zur Führung.

In der zweiten Halbzeit baute Hertha den Vorsprung weiter aus. Sebastian Grönning erhöhte in der 50. Minute auf 2:0, nachdem er einen Querpass von Brekalo aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Nur sieben Minuten später war es erneut Grönning, der nach einem doppelten Doppelpass mit Brekalo zum 3:0 traf. Der Stürmer schloss aus zentraler Position ab und ließ dem Karlsruher Torhüter keine Chance.

Den Schlusspunkt setzte erneut Josip Brekalo in der 64. Minute. Nach einem schnellen Abschlag von Gersbeck und einem missglückten Abschluss von Adewumi landete der Ball bei Brekalo, der mühelos seinen Doppelpack schnürte. Der Karlsruher SC blieb über weite Strecken chancenlos und musste sich letztlich der Überlegenheit der Berliner geschlagen geben.

Mit diesem Sieg überwintert die Hertha definitiv als Tabellenführer, obwohl bis dahin noch drei Spiele zu absolvieren sind. Der KSC rutscht dagegen zunächst auf den Relegationsplatz 16 ab.

Parallel gewann Holstein Kiel beim Heimdebüt von Neu-Trainer Mitch Kniat gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 3:0. Der FC St. Pauli verlor derweil bei Dynamo Dresden mit 1:2.

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