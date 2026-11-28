Bei einer Auseinandersetzung in einem Regionalzug zwischen Ulm und Memmingen sind drei Männer verletzt worden. Zwei von ihnen kamen mit Schnitt- und Stichverletzungen in Kliniken nach Ulm.

Der Polizeinotruf ging am Samstag gegen 00:25 Uhr ein, als der Zug im Bereich Neu-Ulm unterwegs war. Wegen der zunächst unklaren Lage rückten zahlreiche Einsatzkräfte an, darunter Streifen aus Neu-Ulm, Illertissen und Memmingen, Einsatzzüge aus Neu-Ulm und Kempten, Diensthundeführer, der Kriminaldauerdienst aus Memmingen, die Grenzpolizei und die Bundespolizei. Auch der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Zug im Bereich Senden gestoppt

Der Regionalzug wurde im Bereich Senden angehalten. Während des Einsatzes war der Bahnverkehr gesperrt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand waren zwei männliche Personengruppen bereits im Raum Ulm aneinandergeraten und trafen im Zug erneut aufeinander. Die Auseinandersetzung endete körperlich; dabei soll auch ein Messer eingesetzt worden sein.

Die nach aktuellem Ermittlungsstand angreifende Gruppe hatte den Zug an einer Haltestelle bereits verlassen, bevor die ersten Einsatzkräfte eintrafen. Im Zug fanden die Beamten drei verletzte afghanische Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren. Ein 19-Jähriger wurde leicht verletzt und konnte vor Ort entlassen werden. Zwei 22- und 24-jährige Männer erlitten unter anderem Schnitt- und Stichverletzungen und wurden in Kliniken nach Ulm gebracht.

Fahndung nach flüchtiger Gruppe

An den möglichen Tatorten sicherte die Polizei umfangreich Spuren. Die flüchtige Gruppe konnte bei den ersten Fahndungsmaßnahmen bislang nicht aufgegriffen werden. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Memmingen. Eine Gefahr für unbeteiligte Personen oder die Bevölkerung bestand nach Polizeiangaben nicht.

Für die Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm zu melden.

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