Ein erschütterndes Gewaltverbrechen sorgt in Nordrhein-Westfalen für Entsetzen. In einer leerstehenden Schule in Bergheim bei Köln wurde ein 38 Jahre alter Obdachloser getötet. Unter dringendem Tatverdacht steht ein erst 15 Jahre alter Schüler. Besonders verstörend: Der Jugendliche soll sein lebloses Opfer gefilmt und mit menschenverachtenden Worten verhöhnt haben.

Obdachloser suchte in ehemaliger Schule Zuflucht

Am Donnerstag, 26. November 2026, entdeckte die Polizei in einem ehemaligen Schulgebäude im Bergheimer Stadtteil Niederaußem die Leiche eines 38-jährigen Mannes. Das Opfer wies tödliche Stichverletzungen auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft hatte der Wohnungslose das leerstehende Gebäude bereits seit einiger Zeit als Schlafplatz genutzt. Der tatverdächtige Jugendliche soll den Mann gekannt haben.

Verstörendes Handyvideo aufgetaucht

Wie die „Bild“ am Samstag berichtet, soll ein Handyvideo den leblosen Mann zeigen. Auf der Aufnahme sei zudem eine männliche Stimme zu hören, die das Opfer auf menschenverachtende Weise als Obdachlosen verhöhnt. Die Stimme soll nach Einschätzung der Ermittler dem 15-jährigen Tatverdächtigen gehören. Zu hören seien Worte wie „Nur noch ein toter Penner in the Classroom“.

15-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Die Polizei nahm den Jugendlichen bereits am Donnerstag fest. Am Freitag erließ das Amtsgericht Bergheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts auf Totschlag.

Der bislang nicht vorbestrafte Jugendliche bestreitet die Tat. Ihm wurde ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt.

Motiv weiterhin unklar

Die Mordkommission wertet derzeit Spuren, Zeugenaussagen, Handydaten und rechtsmedizinische Untersuchungsergebnisse aus. Welches Motiv hinter dem mutmaßlichen Gewaltverbrechen steckt, ist bislang ungeklärt.

Aufgrund des Alters des Beschuldigten machen die Ermittlungsbehörden keine weiteren Angaben zu dessen Persönlichkeit und Vorleben. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.