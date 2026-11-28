Am 11. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga haben sich der Hamburger SV und der FC Bayern München mit einem 0:0 unentschieden getrennt.

Die Partie begann mit viel Ballbesitz für die Münchner, die von Anfang an das Spiel dominierten. Der HSV konzentrierte sich auf Konter, konnte jedoch kaum gefährliche Aktionen herausspielen.

In der 44. Minute sah Bayerns Mittelfeldspieler Joshua Kimmich die Rote Karte für eine Tätlichkeit. HSV-Mittelfeldspieler Alexander Rössing-Lelesiit hatte Kimmich vor dem Münchner Strafraum geschubst, woraufhin dieser seinem Gegenspieler in die Haare griff und ihn nach hinten zu Boden zog. Dies veränderte die Dynamik des Spiels, da die Bayern nun in Unterzahl agieren mussten.

Nach der Pause zeigte sich der HSV offensiver, konnte jedoch die numerische Überlegenheit nicht in Tore umwandeln. Die Bayern verteidigten geschickt und ließen nur wenige Chancen zu. In der 78. Minute hatte Hamburg eine gute Gelegenheit, als Martin Adeline sich im Strafraum drehte und knapp am rechten Pfosten vorbeischoss.

In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg, doch es fehlte die letzte Durchschlagskraft. Die Bayern hielten dem Druck stand und sicherten sich trotz Unterzahl einen Punkt.

Durch das Unentschieden bleibt der FC Bayern vorerst auf dem 2. Tabellenplatz, während der HSV zunächst auf den 13. Rang abrutscht.

Die weiteren Ergebnisse: SC Paderborn 07 – FC Schalke 04 8:1, 1. FC Köln – SV Elversberg 5:0, 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin 2:1.

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