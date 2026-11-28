Ein Streit um die Bezahlung von Handwerkerleistungen ist in Gessertshausen im Landkreis Augsburg in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt, einer von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwischen einem 67-jährigen Hausbesitzer und einem 29-jährigen Handwerker war es nach ausgeführten Arbeiten zu Unstimmigkeiten über die Bezahlung gekommen. Um die Angelegenheit zu klären, suchte der Handwerker seinen Auftraggeber an dessen Wohnanschrift auf.

Ehefrau und Sohn beteiligen sich an Auseinandersetzung

Statt einer Einigung kam es nach Angaben der Polizei zu gegenseitigen Körperverletzungen. Auch die 59-jährige Ehefrau und der 21-jährige Sohn des Hausbesitzers beteiligten sich an der Auseinandersetzung.

Der 29-jährige Handwerker erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 67-jährige Hausbesitzer wurde leicht verletzt. Seine Ehefrau und sein Sohn blieben hingegen unverletzt.

Alle vier Beteiligten besitzen laut Polizei die deutsche Staatsangehörigkeit. Zur Höhe der ausstehenden Forderungen machte die Polizei keine Angaben.

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