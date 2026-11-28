Ein medizinischer Notfall hat am Freitagnachmittag bei Mühlhausen zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 49-jährige Autofahrerin verlor während der Fahrt plötzlich das Bewusstsein. Ihre 72-jährige Beifahrerin griff geistesgegenwärtig ein und verhinderte möglicherweise Schlimmeres.

Der Unfall ereignete sich am 27. November gegen 15.55 Uhr auf der Staatsstraße 2035. Die 49-Jährige war aus Richtung Augsburg in Richtung Rehling unterwegs, als sie unvermittelt das Bewusstsein verlor.

Beifahrerin greift ins Lenkrad

Die 72-jährige Beifahrerin übernahm die Kontrolle über die Lenkung und steuerte den Wagen in den angrenzenden Straßengraben, wo das Fahrzeug kontrolliert zum Stehen kam. Kurz darauf erlangte die Fahrerin das Bewusstsein zurück.

Bei dem Vorfall wurde allerdings ein entgegenkommendes Auto touchiert, in dem sich ein 45-jähriger Mann und ein zehnjähriges Kind befanden. Glücklicherweise blieben sämtliche Beteiligten unverletzt.

Polizei ermittelt gegen Autofahrerin

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt gegen die 49-Jährige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.