Ein funkelndes Lichtermeer, spektakuläre Illuminationen und stimmungsvolle Musik: Seit Donnerstag, 26. November 2026, verwandelt der Christmas Garden den Augsburger Zoo wieder in eine faszinierende Winterwelt. Presse Augsburg war bei der Eröffnung vor Ort und hat die schönsten Eindrücke in einer umfangreichen Bildergalerie festgehalten.

Augsburger Zoo erstrahlt im weihnachtlichen Lichterglanz

Wenn die Dunkelheit hereinbricht, zeigt sich der Augsburger Zoo von einer ganz anderen Seite. Millionen Lichtpunkte, kunstvoll inszenierte Installationen und farbenprächtige Illuminationen verwandeln das Gelände in eine märchenhafte Kulisse. Bereits zum vierten Mal gastiert der Christmas Garden in Augsburg. Auch in diesem Winter erwartet die Besucher ein neu gestalteter, rund zwei Kilometer langer Rundweg. Aufwendig arrangierte Lichtkunst und eigens komponierte Musik sorgen dabei für eine besondere Atmosphäre.

Lichtspektakel für die ganze Familie

Leuchtende Fantasiewelten und imposante Lichtinstallationen laden zum Staunen, Entdecken und Fotografieren ein. Abseits des vorweihnachtlichen Trubels bietet der Christmas Garden Gelegenheit für einen stimmungsvollen Abend mit der Familie, Freunden oder zu zweit. Für die jüngeren Besucher gibt es unter anderem eine Kinder-Rallye und ein nostalgisches Karussell. Entlang des Rundwegs sorgen gastronomische Angebote mit winterlichen Spezialitäten, heißen Getränken und süßen Leckereien für eine Stärkung zwischendurch.

Christmas Garden Augsburg bis Januar 2027 geöffnet

Das Lichtspektakel ist noch bis zum 9. Januar 2027 zu erleben.

Veranstaltungsort: Zoo Augsburg, Brehmplatz 1

Zeitraum: 26. November 2026 bis 9. Januar 2027

Öffnungszeiten: 17 bis 21 Uhr

Letzter Einlass: 20 Uhr

Geschlossen: 30. November, 1., 7., 8., 24. und 31. Dezember

Weitere Informationen und Eintrittskarten gibt es unter www.christmas-garden.de/augsburg.

Große Bildergalerie: So schön ist der Christmas Garden Augsburg 2026

Presse Augsburg-Fotograf Wolfgang Czech hat die Eröffnung des Christmas Garden mit der Kamera begleitet. Von beeindruckenden Lichtinstallationen bis hin zu stimmungsvoll inszenierten Winterlandschaften – unsere umfangreiche Bildergalerie nimmt Sie mit auf einen Spaziergang durch den festlich illuminierten Augsburger Zoo.