Der ECDC Memmingen hat bei den Bietigheim Steelers einen 0:4-Rückstand aufgeholt, das Auswärtsspiel aber mit 5:6 verloren.

Die Indians erwischten am Freitagabend einen schwierigen Start. Cole Fonstad und Nolan Ritchie brachten Bietigheim mit 2:0 in Führung, ehe Benjamin Zientek und David Cerny noch vor der ersten Pause auf 4:0 erhöhten. Bei den Memmingern stand erstmals Neuzugang Philipp Bidoul aus Frankfurt im Kader. Zudem war Simon Thiel wieder einsatzbereit.

Im zweiten Drittel kam der ECDC deutlich besser ins Spiel. Felix Brassard verkürzte per Rückhand auf 1:4, bevor David Cerny den fünften Treffer der Steelers erzielte. Kevin Wall und Simon Thiel brachten Memmingen bis zur zweiten Pause wieder auf 3:5 heran.

Nur wenige Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels stellte Jack Dugan in Überzahl den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. Eine Spieldauerdisziplinarstrafe gegen David Cerny eröffnete den Indians anschließend neue Möglichkeiten. Eddy Homjakovs traf im Powerplay zum 4:6. Rund eine Minute vor dem Ende verkürzte Markus Lillich nach Zuspiel von Kevin Wall noch auf 5:6. Zum Ausgleich reichte es trotz weiterer Memminger Bemühungen nicht; die Indians blieben ohne Punktgewinn.

Familientag des ECDC Memmingen gegen Bad Nauheim

Am Sonntag empfängt der ECDC Memmingen im Rahmen des KUTTER-Familientags den EC Bad Nauheim. Die Partie in der KUTTER-Arena beginnt bereits um 15 Uhr. Kinder zahlen für das DEL2-Spiel gegen die Hessen drei Euro.

Bad Nauheim wird mit einem Sonderzug anreisen und rund 600 Gästefans nach Memmingen bringen. Die Sitzplätze sind nahezu ausverkauft, einzelne Plätze sind noch verfügbar. Tickets gibt es weiterhin im Vorverkauf.