Der ESV Kaufbeuren lässt dem EC Peiting keine Chance und gewinnt das Nachbarschaftsduell vor 2.445 Zuschauern deutlich mit 6:0. Torhüter Rihards Babulis bleibt erneut ohne Gegentreffer. Damit unterstreichen die Joker eindrucksvoll ihre Aufstiegsambitionen.

Volles Haus, Derby-Stimmung und die Chance auf die Tabellenspitze: Für den ESV Kaufbeuren stand am Freitagabend gegen den EC Peiting einiges auf dem Spiel. Als Tabellenzweiter empfingen die Joker den Viertplatzierten, der mit einem gut gefüllten Gästeblock für zusätzliche Atmosphäre sorgte. Trainer Sebastian Buchwieser musste krankheitsbedingt auf Nikita Quapp verzichten, dafür kehrte Sami Blomqvist in den Kader zurück. Im Tor erhielt Rihards Babulis das Vertrauen.

Die Hausherren legten gleich schwungvoll los und belohnten sich bereits in der vierten Minute. Nach einer Kombination über Max Hops und William Eriksson vollendete Eero Elo mit einem platzierten Schlenzer zum 1:0. Kaufbeuren blieb spielbestimmend und erhöhte in der 15. Minute durch Jere Laaksonen, der eine Vorlage von Fabian Ribnitzky sehenswert verwertete. Peitings Schlussmann Bartholomäus Oswald verhinderte mit mehreren starken Paraden einen noch höheren Rückstand.

Doppelschlag sorgt für klare Verhältnisse

Nach der ersten Pause machten die Joker dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Mit zwei Treffern kurz hintereinander stellten sie die Weichen endgültig auf Sieg. Zunächst traf Yannik Burghart nach einem schnellen Zusammenspiel mit Max Renner zum 3:0. Nur wenig später legte Jan-Luca Augst nach. Sein Schuss von der blauen Linie fand, begünstigt durch die Sichtbehinderung vor dem Tor, den Weg ins Netz. Für Augst war es der erste Treffer im Trikot des ESVK.

Die Peitinger fanden kaum noch Mittel gegen das druckvolle Spiel der Gastgeber. Kaufbeuren gewann viele Zweikämpfe, eroberte verlorene Scheiben schnell zurück und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Noch vor der zweiten Pause machte William Eriksson mit einem technisch starken Abschluss auf 5:0 aufmerksam. Damit war die Partie praktisch entschieden.

Babulis hält erneut die Null

Auch im Schlussdrittel ließen die Joker nicht locker. Jere Laaksonen fälschte einen Schuss von Fabian Ribnitzky zum 6:0 ab und schnürte damit seinen Doppelpack. Peiting kam in Überzahl zwar noch zu einer guten Gelegenheit, scheiterte mit einem Pfostentreffer aber am möglichen Ehrentreffer.

Zwei Videobeweise sorgten anschließend noch für kurze Unterbrechungen: Ein vermeintlicher Treffer der Gäste wurde wegen Torraumabseits nicht anerkannt. Weitere Tore fielen nicht. Selbst ein kleines Gerangel in der Schlussminute änderte nichts mehr am deutlichen Ergebnis.

Mit dem 6:0 feierte der ESV Kaufbeuren einen rundum gelungenen Derbyabend. Besonders erfreulich war erneut die Leistung von Torhüter Rihards Babulis, der sich über einen weiteren Shutout freuen durfte. Die Joker sammelten damit wichtige Punkte im Rennen um die Tabellenspitze.