Der Memminger Christkindlesmarkt ist eröffnet und findet bis zum 20. Dezember auf dem Marktplatz statt. In diesem Jahr verzichtet der Markt erstmals seit mehr als 30 Jahren auf Schafe.

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher und Christkind Franziska Kohl eröffneten den Weihnachtsmarkt vom Balkon der Großzunft aus. Vor zahlreichen Besucherinnen und Besuchern wünschten sie eine besinnliche und friedliche Adventszeit.

Kein Schafstall nach kritischen Stimmen

Die Veranstalter hatten sich nach eigenen Angaben jedes Jahr um eine gute Unterbringung der Tiere bemüht. Nachdem sich zuletzt zunehmend Tierschützer kritisch zu dem Angebot geäußert hatten, verzichten sie in diesem Jahr auf den Schafstall.

Neuer Fotopoint auf dem Marktplatz

Neu ist ein Fotopoint mit goldglänzenden Engelsflügeln und dem Schriftzug „Memmingen“. Der Christkindlesmarkt läuft vom 27. November bis 20. Dezember. Veranstaltet wird er von der Bezirksstelle Memmingen des Bayerischen Landesverbands der Marktkaufleute und Schausteller.