Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat angesichts zunehmender Spionage- und Sabotageakte vor einer „Schattenfront“ in Europa und Deutschland gewarnt. „Deutschland wird attackiert. Tag und Nacht. Im Verborgenen. Im Schatten“, sagte Dobrindt der „Bild am Sonntag“. Ziel der Angreifer sei es, „die Infrastruktur zu schädigen, die Gesellschaft zu spalten und das Vertrauen in den Staat zu zerstören“, so der CSU-Politiker weiter.

Unterdessen hätten deutsche Sicherheitsbehörden zwei mutmaßliche Saboteure festgenommen, die im russischen Auftrag Anschläge auf das Satellitensystem Starlink verübt haben sollen, berichtet die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf ein vertrauliches Behördenpapier. Das Bundesamt für Verfassungsschutz habe zwei türkische Tatverdächtige in Deutschland lokalisiert, nachdem es am 23. September in Polen zu einem Brandanschlag auf eine Starlink-Station gekommen war. Spezialkräfte der Polizei hätten die Männer im Oktober festgenommen, berichtet die Zeitung weiter

Die Festnahmen seien nach einer Abstimmung zwischen Nachrichtendiensten und Polizei im „Gemeinsamen Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen“ erfolgt. Den Angaben zufolge stufen die Behörden Anschläge auf Starlink-Anlagen in Polen, Bulgarien und Litauen als Sabotage im Auftrag russischer Geheimdienste ein. Ausgeführt worden seien die Taten gegen Bezahlung von Personen aus dem Umfeld der türkischen Gruppierung „Daltons“, gesteuert von einer Führungsfigur in Russland, berichtet die Zeitung.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden in diesem Jahr bislang 285 Straftaten im Bereich Spionage sowie 216 Sabotagefälle an der Verkehrsinfrastruktur – insbesondere bei der Bahn – und der Energieversorgung registriert. Doch Deutschland hat die Abwehrmaßnahmen verstärkt. „Wer uns angreift, muss wissen: Wir wehren uns und schlagen zurück“, sagte Dobrindt der „Bild am Sonntag“.