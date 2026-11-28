Am 13. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 auswärts gegen den VfL Osnabrück mit 1:0 gewonnen.

In der 72. Minute erzielte der kurz zuvor eingewechselte Mustapha Bundu das Führungstor für die Gäste. Nachdem die Osnabrücker einen hohen Ball in den Strafraum zunächst nicht hatten klären können, kratzte Hannovers Mittelfeldspieler Kolja Oudenne die Kugel von der Grundlinie und bediente anschließend seinen Teamkollegen Marcel Hartel. Letzterer legte für Bundu ab, der aus dem Rückraum ins lange Eck vollendete.

Durch den Sieg klettert Hannover vorerst auf den 7. Tabellenplatz, während Osnabrück zunächst auf den 13. Rang abrutscht.

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