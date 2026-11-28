Bei einem Streit in Deggendorf ist ein 46-Jähriger durch mehrere Schüsse mit einer CO2-Waffe schwer verletzt worden. Ein 47-Jähriger wurde festgenommen, der Haftbefehl aber später außer Vollzug gesetzt.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 27. November 2026, gegen 21 Uhr in einer Wohnung in der Altstraße. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 47-jährige Deutsch-Ukrainer dem 46-jährigen Griechen aus unmittelbarer Nähe mehrfach ins Gesicht geschossen haben. Die Hintergründe des Streits sind bislang nicht näher bekannt.

Der Verletzte kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist er außer Lebensgefahr. Einsatzkräfte nahmen den 47-Jährigen in seiner Wohnung widerstandslos fest und stellten die mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Haftbefehl außer Vollzug gesetzt

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Deggendorf wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Während des Einsatzes war die Ruselstraße kurzzeitig gesperrt. Die Ermittlungen zum Motiv und zum genauen Tathergang dauern an.

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