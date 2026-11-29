Die sächsische Landesregierung hat den Polizeieinsatz nach dem Dynamo-Heimspiel gegen den FC St. Pauli gegen Kritik verteidigt.

„Fußball und friedliche Fankultur gehören zu Dresden. Die Ermittlungen richten sich weder gegen diese Fankultur noch gegen friedliche Fußballfeste“, sagte Justizministerin Constanze Geiert (CDU) am Sonntag. Staatsanwaltschaft und Polizei gingen dem konkreten Verdacht nach, dass aus dem Kreis der Gruppierung „Ultras Dynamo“ wiederholt schwere Straftaten geplant und begangen worden seien.

Dabei geht es laut Geiert konkret um den Vorwurf von Raubdelikten, gefährlicher Körperverletzung, schwerem Landfriedensbruch und Sachbeschädigung in einer Vielzahl von Fällen. „Kriminalität hat mit Fußball und Fankultur nichts zu tun. Sowohl im Stadion als auch außerhalb gelten Recht und Gesetz. Dem Verdacht schwerer Straftaten müssen die Ermittlungsbehörden konsequent nachgehen.“

Ähnlich äußerte sich Landesinnenminister Armin Schuster (CDU). „Staatsanwaltschaft und Polizei gehen gegen eine mutmaßlich konspirativ agierende Gruppe von Hooligans vor, die rund 200 kampfbereite Schläger für bundesweit verabredete Massenschlägereien steuern soll“, sagte er. Die Polizei habe im Auftrag der Staatsanwaltschaft einen Einsatz durchgeführt, bei dem „durchaus mit erheblicher Gegenwehr gerechnet werden musste“, so Schuster

Am Samstag waren kurz nach dem Ende des Heimspiels von Dynamo Dresden im Zusammenhang mit den Ermittlungen „umfangreiche Exekutivmaßnahmen“ durchgeführt worden. Am Rande des Rudolf-Harbig-Stadions umstellten Einsatzkräfte dabei etwa 450 potenzielle Mitglieder und Unterstützer der Gruppierung. Deren Identitäten sollten festgestellt und auf eine Mitgliedschaft in der Gruppierung „Ultras Dynamo“ überprüft werden; zudem sollten Beweismittel für eine Zugehörigkeit gesichert werden.

Kritik kam im Anschluss unter anderem vom Verein. Man habe die polizeilichen Maßnahmen „mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen“, teilte der Zweitligist mit. Die Kontrollen im Stadion begannen demnach gegen 15:15 Uhr und dauerten über sechs Stunden. Der Verein sei im Vorfeld in keiner Weise über die Maßnahmen informiert worden.

Dynamos Geschäftsführer Stephan Zimmermann sagte, dass man „zunächst alle verfügbaren Fakten zusammentragen und bewerten“ werde, um sich „ein eigenes, vollständiges Bild der Situation zu verschaffen“. Erst auf dieser Grundlage könne man die Vorgänge umfassend einordnen. Dabei werde man insbesondere auch auf die Verhältnismäßigkeit der am Stadion im Rahmen eines Heimspiels durchgeführten Maßnahmen blicken. „Nach jetzigem Stand ist diese in Anbetracht der Tatsache, dass dort mehrere hundert unbeteiligte Menschen stundenlang in der Kälte verharren mussten, stark anzuzweifeln“, so Zimmermann.

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