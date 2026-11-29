Kimi Antonelli hat den Großen Preis von Katar auf dem Lusail International Circuit gewonnen. Der Mercedes-Pilot fuhr am Sonntag beim vorletzten Rennen der Formel-1-Saison 2026 mit einem Vorsprung von 31,4 Sekunden vor seinem Teamkollegen George Russell über die Ziellinie. McLaren-Fahrer Oscar Piastri komplettierte das Podium als Dritter.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen belegte den vierten Platz und sicherte sich damit den Titel des Vizeweltmeisters. Ferrari erreichte mit den Plätzen sechs und sieben genug Punkte, um ebenfalls den zweiten Platz hinter Mercedes in der Konstrukteurswertung zu sichern.

Das Rennen begann mit einer spannenden Startphase, in der George Russell die Führung vor Kimi Antonelli behauptete. Die Mercedes-Fahrer setzten sich schnell vom Rest des Feldes ab. Ein früher Boxenstopp von Russell, bei dem ein Styroporteil entfernt werden musste, kostete ihn wertvolle Zeit und ermöglichte Antonelli, die Führung zu übernehmen. Trotz eines beschädigten Autos konnte Russell den zweiten Platz verteidigen.

Im Mittelfeld gab es zahlreiche Positionskämpfe. Audi-Pilot Nico Hülkenberg beendete das Rennen auf Platz 12, während die restlichen Punkte an Red-Bull-Fahrer Isack Hadjar, Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson und Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto gingen. Ein strategischer Boxenstopp von Bortoleto sicherte Audi einen wichtigen Punkt im Kampf gegen Haas um Platz sieben in der Konstrukteurswertung. Der Kampf um die letzten Punkteplätze blieb bis zum Ende spannend, doch letztlich konnten sich die Favoriten durchsetzen.

Das Rennen verlief weitgehend ohne größere Zwischenfälle, abgesehen von einigen Boxenstopp-Problemen und einem Ausfall von Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso. Nun richtet sich der Fokus auf das Saisonfinale in Abu Dhabi, wo die letzten Entscheidungen der Saison fallen werden.