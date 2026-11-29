UN-Generalsekretär António Guterres hat seine Solidarität mit den Palästinensern bekräftigt. Sie hätten ein Recht auf Würde, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung, sagte Guterres am Sonntag.

„Wir wissen, dass Solidarität mehr bedeuten muss, als nur Zeuge des Leidens zu sein“, fügte er hinzu. „Sie muss bedeuten, aktiv zu handeln, um diesem Leid ein Ende zu setzen – und der rechtswidrigen Besatzung ein Ende zu bereiten.“ Zudem müsse der ungehinderte humanitäre Zugang zum Gazastreifen gewährleistet und Unterstützung für einen echten Wiederaufbau bereitgestellt werden.

Guterres rief zudem erneut dazu auf, die Gewalt der Siedler, den Ausbau von Siedlungen, Abrisse, Zwangsräumungen, Landnahmen und die schleichende Annexion im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, zu beenden. Ohne die Verwirklichung des legitimen Rechts der Palästinenser auf Selbstbestimmung könne es keinen Frieden im Nahen Osten geben. Die Vereinten Nationen würden weiterhin an der Zwei-Staaten-Lösung festhalten, bei der Israel und Palästina als unabhängige, souveräne und demokratische Staaten nebeneinander existieren.

Guterres appellierte an die Weltgemeinschaft, die Solidarität mit den Palästinensern in die Tat umzusetzen. „Lasst uns gemeinsam für eine Welt arbeiten, in der palästinensische Kinder ohne Angst lernen können. In der palästinensische Familien ohne Vertreibung leben können.“ Das palästinensische Volk müsse sein Recht auf Selbstbestimmung und volle nationale Unabhängigkeit und Souveränität ausüben können. Sowohl Palästinenser als auch Israelis sollten in Frieden, Gerechtigkeit, Sicherheit und Würde leben können, so der UN-Generalsekretär.