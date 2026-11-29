Bundestagsabgeordnete von Union, SPD und Grünen wollen heimliches Filmen mit Smart Glasses erschweren, lehnen ein Verbot der Brillen aber ab. „Wir wollen diese Brillen auf jeden Fall strenger regulieren“, sagte die Digitalpolitikerin Jeanne Dillschneider von den Grünen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Leidtragende seien vor allem Mädchen und Frauen.

Die SPD-Digitalpolitikerin Carolin Wagner sprach von einer „Schutzlücke, die wir schließen müssen“. Auch der CSU-Politiker Konrad Körner forderte „smarte Regeln“ für Smart Glasses. Auch wenn letztlich die Bundesnetzagentur entscheiden müsse, schaue man sich nun im Bundestag an, wo gegebenenfalls gesetzgeberisch nachgeschärft werden müsse.

Vor allem das kleine LED-Licht, das beim Filmen am Brillenrand leuchtet, halten die Politiker für unzureichend. Es sei bei Gegenlicht kaum zu sehen und werde immer wieder abgedeckt, sagte Wagner. Dillschneider forderte „am besten ein Licht- und ein Ton-Signal“. Diskutiert wird auch, das Speichern von Fotos und Videos einzuschränken.

Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Thomas Fuchs kritisierte in der FAZ, dass Meta Aufnahmen aus seinen Brillen standardmäßig speichere und für das Training seiner KI nutzen dürfe. „Die Logik muss umgedreht werden: Statt aktiv zu widersprechen, sollte man ausdrücklich zustimmen“, sagte er. Außerdem solle Meta Gesichter automatisch verpixeln.

Hintergrund ist der Gesetzentwurf gegen digitale Gewalt von Justizministerin Stefanie Hubig (SPD), der bisher keine Regelung für KI-Brillen enthält. Der Bundesrat hatte vergangene Woche gefordert, das Verbot getarnter Aufnahmegeräte im TDDDG auf Smart Glasses auszuweiten, mit einer Ausnahme etwa für sehbehinderte Menschen. Das Digitalministerium hat nach Angaben der Fachpolitiker signalisiert, dass es Initiativen aus dem Parlament begrüßen würde.