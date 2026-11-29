Mitglieder der Rentenkommission üben scharfe Kritik am Rentenentwurf von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD). „Der Referentenentwurf bürdet die Lasten zu sehr der jüngeren Generation auf“, schreiben Pascal Reddig (CDU), stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union und Mitglied der Rentenkommission, und Jörg Rocholl, Präsident der European School of Management and Technology (ESMT) Berlin und ebenfalls Mitglied der Rentenkommission, in einem Gastbeitrag für das „Handelsblatt“.

Es fehlten „nahezu alle wesentlichen Empfehlungen, die das System generationengerecht und finanzierbar machen“, kritisieren sie.

Auf eine Abschaffung der „Rente mit 63“ als ein wichtiges Element, das dazu beitragen sollte, den Beitragssatz zu stabilisieren, werde verzichtet. Die bisherige abschlagsfreie Frühverrentung nach 45 Beitragsjahren komme „vor allem besserverdienenden, gesünderen Männern zugute“. Bezahlen hingegen müsse sie die gesamte Versichertengemeinschaft, also auch Geringverdienende, Personen mit unterbrochenen Erwerbsverläufen und Frauen.

„Zweitens fehlt in diesem Entwurf ein wesentliches Element für die Herstellung von Gerechtigkeit zwischen den Generationen“, kritisieren Reddig und Rocholl. Die Kommission hätte empfohlen, „den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor ab dem Jahr 2032 wieder einzuführen und in seiner Wirkung zu erhöhen“. Als dritten Punkt nennen die Autoren die „Verzögerung der Kapitalrente“. Diese sei Kernstück der Empfehlungen der Rentenkommission.

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