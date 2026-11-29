Die SPD-Bundestagsfraktion plant eine großangelegte Protestaktion gegen die geplante Wahl von Ulrich Siegmund (AfD) zum Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt am 8. Dezember.

Wie die „Bild“ berichtet, will die gesamte Fraktion an dem Tag mit Sonderbussen nach Magdeburg fahren. Dort wollen die Abgeordneten zunächst mit der SPD-Landtagsfraktion und Vertretern der Zivilgesellschaft beraten. Anschließend wollen alle SPD-Bundestagsabgeordneten an der zentralen Protestaktion auf dem Domplatz gegen Siegmund teilnehmen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch sagte der „Bild“: „Viele Menschen in Sachsen-Anhalt haben jetzt Angst. Wir fahren nach Magdeburg, weil sie wissen sollen: Die SPD steht vor ihnen.“ Er ergänzte, dass das Grundgesetz die Würde jedes Menschen schütze. Dafür kämpfe die SPD, gemeinsam mit allen, die sich für das Miteinander einsetzten. Das gelte heute und an jedem Tag danach.

Martin Kröber, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Sachsen-Anhalt, sagte der Zeitung: „Wer in meiner Heimat bedroht wird, kann sich auf uns verlassen. Wir stellen uns schützend vor die Menschen und bleiben, auch wenn die Kameras wieder weg sind.“ Franziska Kersten, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt, ergänzte: „In Sachsen-Anhalt setzen sich jeden Tag viele Menschen für ein gutes Miteinander ein. Sie sollen wissen, dass wir ihnen zuhören und an ihrer Seite stehen.“

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