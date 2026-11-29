Der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Unionsfraktion im Bundestag, Pascal Reddig (CDU), kritisiert den Gesetzentwurf zur Rente von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) und wirft ihm vor, ausgerechnet die Punkte zur Generationengerechtigkeit nicht umgesetzt zu haben.

„Versprochen war, die Ergebnisse der Rentenkommission vollständig umzusetzen“, sagte Reddig der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Montagsausgabe). Sie seien schließlich bereits ein Kompromiss zwischen Union und SPD gewesen. „Alexander Schweitzers Gesetzesentwurf kündigt diesen Kompromiss auf“, fügte Reddig hinzu. „Die nur bruchstückhafte Umsetzung der Vereinbarung geht voll zulasten der jungen Generation.“ So würden Beitragssätze deutlich stärker steigen und das Rentenniveau stärker sinken. „Wir sollten diese Entwicklung umkehren und nicht weiter verstärken, wie es der aktuelle Gesetzesentwurf vorsieht.“

Reddig hatte für die CDU in der Rentenkommission gesessen, die 33 Vorschläge zur Rentenreform vorgelegt hatte – darunter die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren. Reddig gehört auch zu den Autoren des am Freitag unterbreiteten Kompromissvorschlages einer „Respekt-Rente“, der von der SPD zurückgewiesen worden war. Nach dem von Schweitzer vorgelegten Gesetzentwurf soll die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren im Kern erhalten bleiben, aber der Kreis der Berechtigten verkleinert werden. Zeiten mit Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Minijobs sollen nicht mehr als Beitragsjahre zählen.

„Der Gesetzesentwurf setzt ausgerechnet die Maßnahmen nicht um, die für mehr Generationengerechtigkeit sorgen würden“, sagte Reddig der FAZ. Es fehlten die Wiedereinführung und Erhöhung des Nachhaltigkeitsfaktors und die Abschaffung der abschlagsfreien Frühverrentung. Das gehe besonders zulasten der jungen Generation und der Beitragszahler. „Beim Herzstück der Reform, der Kapitalrente, bleibt es bei einer unverbindlichen Absichtserklärung“, sagte Reddig. „Das ist zu wenig und wird dem Anspruch der Koalition nicht gerecht, die Rente zukunftsfest zu machen.“

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