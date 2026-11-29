Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in ein Autohaus in Bad Wörishofen eingebrochen und haben Einnahmen aus einem Tresor gestohlen.

Tresor mit Flex geöffnet

Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 27. November 2026, 21 Uhr, und Samstag, 28. November 2026, 9.30 Uhr, in der Gewerbestraße. Die bislang unbekannte Täterschaft öffnete den Tresor gewaltsam mit einer Flex und entwendete daraus die Einnahmen. Anschließend flüchtete sie unerkannt.

Der Entwendungsschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich vorläufig auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen und der Kriminaldauerdienst Memmingen übernahmen die ersten Ermittlungen vor Ort. Zuständig für die weiteren Ermittlungen ist das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autohauses beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.

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