Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hat Hoffnungen auf einen unmittelbaren Abschluss des Meyer-Werft-Verkaufs an MSC gedämpft. „Wir müssen zwei Dinge trennen: Zunächst geht es um Schiffbauaufträge, die Beschäftigung und Standort mindestens bis 2035 sichern. Die müssen jetzt unter Dach und Fach kommen. Ein Verkauf unserer Anteile ist ein zweiter Schritt“, sagte Lies der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Bund und Land hätten die Werft gerettet und in gutes Fahrwasser gebracht. Aber: „Beschäftigungssicherung, Mitbestimmung und die im Restrukturierungsprozess gesicherten Aufsichtsratsstrukturen müssen erhalten bleiben. Wann dieser Prozess abgeschlossen sein wird, kann ich noch nicht sagen. Da nehmen wir uns gemeinsam die notwendige Zeit“, so der SPD-Politiker.