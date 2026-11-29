AfD-Chef Tino Chrupalla setzt bei der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt auf Unterstützung aus den Reihen von CDU und BSW. Da er selbst auch Gespräche mit dem BSW und „einigen“ CDU-Abgeordneten geführt habe, „gehe ich fest davon aus, dass die Wahl gelingen wird“, sagte Chrupalla dem „Handelsblatt“. Da würden am Ende „inhaltliche Überschneidungen und vielleicht auch Kompromisse entscheidend sein.“

Dem AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund fehlen für die Wahl am 8. Dezember drei Stimmen. Chrupalla zeigte sich zuversichtlich, dass Siegmund die nötige Mehrheit erhält. „Wenn nicht im ersten Wahlgang, dann im zweiten oder dritten“, so der AfD-Chef. Mit Neuwahlen rechnet er nicht. Chrupalla misst einer Regierungsübernahme in Sachsen-Anhalt große Bedeutung bei. „Wir wollen, dass das Experiment gelingt. Die AfD muss beweisen, dass sie regieren kann“, sagte er. Sonst stelle sich „zurecht die Frage, warum wir es nicht hinbekommen haben, obwohl wir die Chance hatten.“

Der AfD-Bundesvorsitzende hält sich eine Spitzenkandidatur bei der sächsischen Landtagswahl 2029 offen. Auf die Frage nach eigenen Ambitionen auf das Ministerpräsidentenamt in Sachsen sagte Chrupalla: „Es gibt vieles, was ich mir vorstellen kann.“ Zunächst müsse man sehen, wie sich die Lage in Sachsen-Anhalt entwickle und was sich daraus für die anderen ostdeutschen Bundesländer ergebe. Auf die konkrete Frage nach einer Spitzenkandidatur 2029 sagte der AfD-Chef: „In der Politik kann man nie etwas ausschließen.“

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