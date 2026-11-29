Nach dem 3:1-Erfolg gegen Mainz 05 wollen die Schwaben beim Tabellennachbarn den nächsten Sieg einfahren. Die Aufgabe bei der TSG wird allerdings alles andere als leicht.

Der FC Augsburg war nach einem starken Saisonstart in einen Strudel negativer Ergebnisse geraten, sieben Spiele in Folge konnte man keinen Sieg erzielen. Der Druck vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 war hoch. Selbst beim sonst so besonnenen Trainer Manuel Baum war die Anspannung zu merken. Nach einer kleinen Aktion kassierte er eine (wohl überzogene) Rote Karte und wird deshalb heute Nachmittag gegen Hoffenheim fehlen.

Nach dem Erfolg gegen Mainz soll der nächste Sieg folgen

Seine Mannschaft wird die Aufgabe beim Tabellennachbarn aus dem Kraichgau aber auch ohne ihn mit neuem Mut angehen können. Gegen Mainz wurden mit einem verdienten 3:1 endlich wieder einmal drei verdiente Punkte eingefahren. Jetzt gilt es nachzulegen.

Vor genau einem Jahr war Sinsheim schon einmal richtungsweisend. Nach einer hochverdienten 0:3-Niederlage endete die mit viel Trubel gestartete Zeit von Sandro Wagner als FCA-Coach, Baum brachte die Mannschaft mit seinem Ansatz und seiner Ruhe wieder zurück in die Spur. Am Ende schnüffelte man an den Europapokalplätzen und schloss auf Rang 9 ab. Neue Ansprüche entstanden, hinter diesen hängt man aktuell (14) deutlich hinterher.

Hoffenheim trotz Europapokalerfolg unter Druck

Auch die Ansprüche beim heutigen Gegner sind eigentlich andere, als sie der Tabellenstand spiegelt. In der Europa League festigte man mit einem 3:1 über Sturm Graz unter der Woche die Chance auf das Weiterkommen, in der Bundesliga liegt das talentierte Team man Tabellen-15. hingegen sogar noch hinter dem FCA. „So ein Europapokalabend tut uns gut. Jedes Erfolgserlebnis hilft und wir hoffen, dass es auf die Liga abfärbt.“, wünscht sich Hoffenheim-Coach Christian Ilzer einen positiven Schub für seine Mannschaft vor dem Duell gegen Augsburg. Dass die TSG für die Mission gegen die Schwaben auf Ozan Kabak verzichten muss, wiegt schwer. Der 26-jährige Türke hatte sich in der Vorwoche zu einem groben Foulspiel hinreißen lassen und wurde bis zur Winterpause gesperrt.

FCA muss zahlreiche Ausfälle kompensieren

Die aktuelle Tabellensituation und der Ausfall von Kabak sollten den FC Augsburg aber nicht blenden. Hoffenheim verfügt über eine große Qualität im Team, hier gilt es, mit hoher mannschaftlicher Geschlossenheit dagegenzuhalten. Keine leichte Aufgabe, wenn man selbst zahlreiche Ausfälle zu verzeichnen hat. Die Abwehrreihe stellt sich aufgrund der Verletzungen von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, Noahkai Banks und Christian Matsima nahezu von selbst auf. Gut möglich, dass Schnitzer nach seinem starken Startelfdebüt gegen Mainz den Vorzug vor dem zuletzt aufgrund einer Gehirnerschütterung fehlenden Brackelmann erhalten wird. Entlastung soll der Defensivverbund durch die Vorderleute bekommen. Baum fordert ein mutiges und (offensiv) zielstrebiges Spiel seines Teams, was die Verteidigung des eigenen Tores leichter machen dürfte.

Manuel Baum muss von der Tribüne aus zuschauen

Ob dies klappt, darf er aufgrund seiner Sperre aber nur aus der Ferne betrachten. Eine halbe Stunde vor und nach dem Spiel darf er heute nicht bei seinen Spielern sein.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Bah, Keitel, Schnitzer – Wolf, Fellhauer, Rieder, Behrens – Kade, Claude-Maurice – Gregoritsch