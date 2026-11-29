Eine 52-Jährige ist am Samstag in einem Mehrfamilienhaus im Westen von Landsberg am Lech tot aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Die Frau wurde gegen 13 Uhr leblos entdeckt.

Lebensgefährte festgenommen

Der 49-jährige Lebensgefährte der Frau wurde noch am Samstag festgenommen. Am Sonntag wurde er im Laufe des Tages auf Anordnung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Augsburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann und ordnete Untersuchungshaft an.