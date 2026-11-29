Der FV Illertissen hat sich im Schwabenderby bei Schwaben Augsburg mit 1:1 (1:0) getrennt. Benjamin Omenlo brachte die Gastgeber in Führung, Denis Milic erzielte nach der Pause den Ausgleich. In der Nachspielzeit sah Illertissens Eduard Heckmann nach einem Foulspiel die rote Karte.

Omenlo bringt Augsburg in Führung

Die Gastgeber waren in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft und gingen in der 24. Minute in Führung. Michael Schäfer bediente Benjamin Omenlo, dessen Abschluss Torhüter Jakob Mayer zunächst abwehrte. Der Ball trudelte anschließend dennoch zum 1:0 über die Linie.

Schwaben Augsburg hatte bereits in der sechsten Minute die erste Chance, als der frühere Illertisser Felix Schwarzholz aus kurzer Distanz über das Tor schoss. Illertissen kam danach besser ins Spiel. Eine Hereingabe von Nino Cassaniti und der anschließende Kopfball von Elidon Qenaj wurden nach knapp einer Viertelstunde zur Ecke abgewehrt. In der 37. Minute lenkte ein Augsburger Abwehrspieler Qenajs Abschluss im letzten Moment ebenfalls zur Ecke.

Auf der anderen Seite verpasste Omenlo kurz vor der Pause die Möglichkeit zum zweiten Treffer, als er den Ball aus wenigen Metern über das Tor schoss.

Illertissen gleicht nach der Pause aus

Das Illertisser Trainergespann reagierte zur Halbzeit mit zwei Wechseln. Danach zeigte sich der FV deutlich verbessert und kam in der 55. Minute zum Ausgleich: Denis Milic hob die Abseitsfalle auf und traf aus etwa zwölf Metern halbhoch ins lange Eck. Für Milic war es der 15. Saisontreffer.

In der Folge blieb die Partie umkämpft, größere Möglichkeiten waren jedoch selten. Omenlo setzte sich zwar noch einmal durch, schob den Ball aber am Tor vorbei. In der 87. Minute strich ein Kopfball von Milic knapp über das Tor. In der Nachspielzeit sah Illertissens Abwehrspieler Eduard Heckmann nach einem Foulspiel im Mittelfeld die rote Karte.

Illertissens Trainer Walid Khaled bewertete das Ergebnis als gerecht: „In der ersten Halbzeit war Augsburg besser als wir. Nach der Pause haben wir eine Leistungssteigerung gezeigt. Insgesamt war es kein schönes, aber ein von beiden Seiten offen geführtes Spiel. Von daher ist das Unentschieden gerecht.“

Für den FV Illertissen endet das Jahr am kommenden Samstag um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Tabellenletzten TSV Landsberg.