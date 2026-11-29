Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) hat das Vorgehen der SPD bei der Rentenreform deutlich kritisiert. „Das Verhalten ist nicht in Ordnung“, sagte Frei im „Bericht aus Berlin“ des ARD-Hauptstadtstudios. Er widersprach damit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Matthias Miersch, der den nun vorgelegten Gesetzesentwurf als gerechten Kompromiss bezeichnet hatte.

Es sei „zumindest mal nicht das“, was man miteinander in der Koalition vereinbart habe. „Es ist nicht das, was die Alterssicherungskommission am 25. Juni vorgeschlagen hat. Und es ist auch nichts, was generationengerecht ist und die Finanzierung der Rentenreform gewährleistet. Und deswegen gibt es hier ordentlichen Nachbesserungsbedarf“, so der CDU-Politiker weiter.

Zur anstehenden Wahl des neuen Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt und eventuellen Überläufern aus der dortigen CDU-Fraktion, die den AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund mitwählen könnten, sagte Frei: „Ich bin davon überzeugt, dass das nicht passieren wird, weil wir dazu eine sehr klare Haltung haben.“ Das sei ja nicht nur durch einen Beschluss des Bundesparteitags hinterlegt. „Sondern es sind Welten, die zwischen der AfD und uns liegen. Und deswegen wird jedem Abgeordneten im sachsen-anhaltischen Landtag klar sein, dass es hier keine, aber auch nur irgendwie geartete Zusammenarbeit geben kann“, so der Unionsfraktionschef.

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