Am 11. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg auswärts gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 4:0 gewonnen.

In der 12. Minute erzielte Yannik Keitel das Führungstor für die Gäste. Nach einem Eckball von FCA-Kapitän Fabian Rieder an den Fünfmeterraum köpfte Keitel die Kugel aus etwa acht Metern ins lange Eck.

In der 20. Minute sah Hoffenheims Verteidiger Mats Rots die Rote Karte für ein Foul etwa 23 Meter vor dem Tor an Augsburgs Mittelfeldspieler Hennes Behrens, das der Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck als Notbremse wertete.

Kurz darauf baute Fabian Rieder in der 23. Minute die Führung für den FCA durch einen direkt verwandelten Freistoß weiter aus, den er über die Mauer ins rechte Eck zirkelte.

In der 34. Minute erzielte Marius Wolf den mittlerweile dritten Treffer für die Gäste. Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann hatte einen Schuss von Augsburgs Mittelfeldspieler Anton Kade aus rund 20 Metern zunächst zur Seite abwehren können, aber das Leder landete bei Wolf, der aus etwa zwölf Metern ins linke untere Eck vollendete.

In der 7. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Juma Bah das 4:0 für den FCA. Bei einem Freistoß nahe des linken Strafraumecks hatte Augsburgs Mittelfeldspieler Alexis Claude-Maurice den Ball ins Zentrum geflankt, wo Bah ihn per Kopf aus kurzer Distanz in die Maschen zum 4:0-Endstand beförderte.

Durch den Sieg klettert Augsburg auf den 8. Tabellenplatz, während Hoffenheim auf den 15. Rang abrutscht.

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