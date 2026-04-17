Neuer Stuttgart-21-Eröffnungstermin soll Mitte des Jahres kommen
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Neuer Stuttgart-21-Eröffnungstermin soll Mitte des Jahres kommen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, will Mitte des Jahres bekannt geben, wann der neue Stuttgarter Hauptbahnhof in Betrieb genommen werden kann. “Gerade sind wir dabei, das Projekt, die Organisation und die Kapazitäten zu überprüfen”, sagte die Bahn-Chefin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).

Stuttgart-21-Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Seit gut 16 Jahren wird an dem Bahnprojekt “Stuttgart 21” gearbeitet. Die Inbetriebnahme war ursprünglich für 2019 geplant und wurde seither mehrfach verschoben. Die Kosten, die ursprünglich auf rund 3 Milliarden Euro veranschlagt wurden, stiegen auf geschätzt 11,5 Milliarden Euro an. Die Bahn wird daher immer wieder für dieses Großprojekt kritisiert.

“Am Ende ist es wie bei jedem Großprojekt: Es ist nie einer allein schuld an allem”, sagte Palla zu dieser Kritik nun. Man warte derzeit auf einen Revisionsbericht. Aus diesem sollen dann Vorschläge entstehen, was in Zukunft bei solchen Großprojekten besser gemacht werden kann. “Am Ende müssen wir uns auch selbst die Frage stellen, ob wir das Projekt richtig gesteuert haben”, sagte sie.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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