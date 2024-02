NO FUTURE | Das Brechtfestivals 2024 in Augsburg wurde eröffnet

Am Freitagabend fand die Eröffnung des Brechtfestivals 2024 durch Oberbürgermeisterin Eva Weber vor der Premiere des diesjährigen Hauptstücks, der Inzsenierung von „Mutter Courage und ihre Kinder“ im martini-Park statt.

Bis zum 3. März wird nun an verschiedensten Stätten in Augsburg der berühmteste Literat der Stadt und seine Werke wieder in den Fokus gestellt.

Das Brechtfestival vereint verschiedene Kunstformate wie Gespräche, Lesungen, Performances, Konzerte, Filme und Clubnächte. Das Programm stellt Fragen zur Veränderbarkeit der Welt. Es geht darum, wie und für wen Zukunft möglich und gestaltbar ist – auch angesichts neuer Kriege, globaler Spannungen und Krisen.

In der Festivalzentrale „Brechts Kraftklub“ wird vor den Toren des Stadtteils Oberhausen auf 4500 Quadratmetern im früheren Lederle-Möbelhaus am Plärrergelände gegen die drohende Zukunftslosigkeit trainiert: Hier werden Körper geformt und Haltungen einverleibt – auf der physischen Ebene genauso wie auf der des Geistes und der Ästhetik. Brechts Kraftklub ist ein Ort für Leibesübungen und Diskussionen, für Muskelaufbau und Kontroversen. Renommierte Ensembles, Künstlerinnen und Künstler treffen auf lokale Communities, Vereine sowie Akteurinnen und Akteure aus Kultur, Sport und Gemeinwesen. Gegen eine drohende NO FUTURE-Realität stemmt sich das Festival mit allem, was Kunst, Sport und Pop zu bieten haben.

