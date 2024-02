TV-Tipp | 50 Jahre Roland Kaiser – Die Samstagabendshow zum Bühnenjubiläum

Es ist das Schlagerjubiläum des Jahres 2024: Seit 50 Jahren steht Roland Kaiser auf der Bühne und begeistert die Menschen generationenübergreifend mit seiner Musik. Aus diesem Anlass widmet das ZDF der Schlagerlegende am 24. Februar 2024, 20.15 Uhr, eine große Samstagabendshow, präsentiert von Giovanni Zarrella. Gemeinsam mit Roland Kaiser blickt er zurück auf dessen außergewöhnliche Karriere und feiert das Jubiläum zusammen mit vielen Künstlerkolleginnen und -kollegen.

Im Mittelpunkt steht dabei das Lebenswerk des Kaisers: Hits aus fünf Jahrzehnten Musikgeschichte, die in neuen Live-Arrangements und exklusiven Duetten präsentiert werden. Gespannt sein dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Kaiser-Klassiker, neu interpretiert von Beatrice Egli, Oli.P und Kerstin Ott, die darüber hinaus ein Medley ihrer größten Erfolge mitbringt und erstmals im Duett mit Roland Kaiser auftritt.

Weitere Duette gibt es mit Melissa Naschenweng, Semino Rossi und Thomas Anders, der zusätzlich mit dem Modern-Talking-Klassiker „Cheri Cheri Lady“ für Partystimmung sorgt. Nino de Angelo und Gregor Meyle haben für Roland Kaiser emotionale Balladen geschrieben, die an diesem Abend ebenso wenig fehlen dürfen wie „Warum hast Du nicht Nein gesagt“, der Megahit aus der Feder von Maite Kelly. Comedian Bülent Ceylan stellt unter Beweis, dass „Santa Maria“ auch als Rocksong begeistert – so hat man den Nummer-eins-Hit von 1980 noch nie gehört.

Auch internationale Klassiker stehen auf dem Programm: Mit Kim Fisher singt Roland Kaiser „Summer Wine“, und Erfolgsproduzent und Komponist Albert Hammond präsentiert seine gefeierten Welthits „It Never Rains In Southern California“ und „Nothing’s Gonna Stop Us Now“, Ende der 1980er-Jahre ein großer Erfolg für die Band Starship.

Neben musikalischen Beiträgen gibt es Einspielfilme, die den Lebensweg des Ausnahmekünstlers nachzeichnen. Außerdem sind langjährige Wegbegleiter und Freunde zu Gast, die Roland Kaiser als Künstler und Menschen würdigen, denn neben seinen Auftritten auf allen großen Showbühnen ist der Sänger auch für sein politisches und gesellschaftliches Engagement bekannt. So gibt es ein Wiedersehen mit Mary Roos, und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, selbst bekennender Roland-Kaiser-Fan, lässt es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren.

Die Sendung wird mit Untertiteln und Live-Audiodeskription ausgestrahlt und ist eine Gemeinschaftsproduktion des ZDF und SRF.