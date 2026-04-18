NRW-FDP-Landeschef Henning Höne mit gutem Ergebnis wiedergewählt

Im Rennen um den FDP-Bundesvorsitz bekommen NRW-Landeschef Henning Höne etwas Rückenwind aus seinem Landesverband. Auf dem Landesparteitag in Duisburg wurde er am Samstag mit rund 85 Prozent der Delegiertenstimmen als Landesvorsitzender der FDP NRW wiedergewählt – ein für seine Verhältnisse sehr gutes Ergebnis.

2024 hatte er 79 Prozent Zustimmung bekommen, 2023 sogar nur 54 Prozent – und das ohne Gegenkandidaten. “Gemeinsam haben wir ein Ziel: Wir wollen das Comeback für Nordrhein-Westfalen schaffen”, sagte Höne am Samstag. Man wolle unter anderem “gegen den fetten Staat” kämpfen, “damit die Wirtschaft wieder wachsen kann”.

Frank Schäffler (65 Prozent) und Katrin Helling-Plahr (74 Prozent) wurden als stellvertretende Landesvorsitzende wiedergewählt. Neuer stellvertretender Landesvorsitzender ist Alexander Steffen aus Ratingen, er erhielt 71 Prozent Zustimmung. Generalsekretär der Freien Demokraten in Nordrhein-Westfalen bleibt Moritz Körner – er erhielt 77 Prozent Zustimmung.

Höne will sich auf dem Bundesparteitag Ende Mai auch zum Parteichef der Bundes-FDP wählen lassen. Nach derzeitigem Stand wird es zu einer Kampfkandidatur gegen Wolfgang Kubicki kommen.