Schwerer Unfall bei Röckingen: 81-Jähriger stirbt nach Pkw-Crash gegen Baum
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Schwerer Unfall bei Röckingen: 81-Jähriger stirbt nach Pkw-Crash gegen Baum

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagvormittag, dem 18. April 2026, kam es auf der Staatsstraße 2218 nahe Röckingen im Landkreis Ansbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 81-jähriger Autofahrer später im Krankenhaus verstarb.

Unfallhergang auf der Staatsstraße 2218

Der Vorfall ereignete sich gegen 11:00 Uhr, als der 81-Jährige mit seinem 45-jährigen Beifahrer in einem VW Multivan von Gerolfingen in Richtung Wassertrüdingen unterwegs war. Auf Höhe von Röckingen verlor der Senior aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, das daraufhin von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte.

Verletzungen und Rettungsmaßnahmen

Beide Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden. Trotz aller Bemühungen verstarb der 81-jährige Fahrer später im Krankenhaus.

Untersuchungen zur Unfallursache

Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl hat die Untersuchungen zum Unfallhergang aufgenommen und wurde dabei von einem Gutachter unterstützt, um die genauen Ursachen des Unfalls zu klären. 

Erstellt durch: Michael Sebald

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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