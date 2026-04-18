2. Bundesliga: Magdeburg gewinnt Abstiegsduell gegen Düsseldorf

Der 1. FC Magdeburg hat im Abstiegskampf der 2. Bundesliga am Samstag einen wichtigen Sieg gegen Fortuna Düsseldorf errungen. Die Gastgeber setzten sich am 30. Spieltag mit 2:0 durch und verschärften damit die Situation der Rheinländer, die nun auf Rang 15 zurückgefallen sind.

1. FC Magdeburg – Fortuna Düsseldorf am 18.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

Laurin Ulrich brachte die Magdeburger bereits in der zweiten Minute in Führung, bevor Mateusz Zukowski in der 16. Minute auf 2:0 erhöhte. Beide Tore fielen nach Unsicherheiten in der Düsseldorfer Defensive.

Im weiteren Spielverlauf zeigte sich die Fortuna bemüht, den Anschluss zu finden, doch die Magdeburger Defensive stand sicher. Trotz einiger Wechsel und Bemühungen von Trainer Alexander Ende, der sein Debüt auf der Düsseldorfer Bank gab, gelang es den Gästen nicht, das Spiel zu drehen. Die Magdeburger hingegen verpassten es, ihre Führung weiter auszubauen, blieben aber in der Defensive stabil.

Für die Fortuna Düsseldorf wird die Lage im Abstiegskampf immer prekärer. Mit nun nur noch einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz und fünf verbleibenden Spielen muss die Mannschaft dringend punkten, um den Klassenerhalt zu sichern. Der 1. FC Magdeburg hingegen kann mit dem Sieg etwas durchatmen und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

Außerdem spielten am Samstagmittag: Dynamo Dresden – VfL Bochum 2:0 und Arminia Bielefeld – 1. FC Nürnberg 1:1.