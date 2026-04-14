Nur wenige Internetnutzer überprüfen Quellen bei KI-Inhalten
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Nur wenige Internetnutzer überprüfen Quellen bei KI-Inhalten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nur ein Fünftel der Internetnutzer in Deutschland überprüft die Quelle von Inhalten, um KI-generierte Falschinformationen oder Betrugsversuche zu erkennen. Das geht aus dem aktuellen Cybersicherheitsmonitor des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Programms Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK) hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Fast die Hälfte der Befragten gab zwar an, KI-Inhalte erkennen zu können, doch nur 28 Prozent suchten aktiv nach Unstimmigkeiten in Bildern.

Junge Frauen mit Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Laut der Studie, für die im Januar 3.060 Personen befragt wurden, hat rund ein Drittel noch keine Maßnahmen zur Erkennung solcher Inhalte ergriffen. Besonders gering ist das Wissen um konkrete Betrugsszenarien: Nur 38 Prozent halten es für möglich, dass Kriminelle KI-Programme so manipulieren, dass sie sensible Daten preisgeben. BSI-Präsidentin Claudia Plattner sagte, die Erkennung KI-generierter Inhalte sei unverzichtbar, um Risiken und Falschinformationen zu identifizieren.

Die ProPK-Vorsitzende Stefanie Hinz verwies unterdessen auf den häufig beobachteten “Cybertrading-Fraud”, bei dem Kriminelle mit KI-generierten Videos von Prominenten für angebliche Anlagemöglichkeiten werben. Sie riet, die Realitätsnähe solcher Angebote kritisch zu hinterfragen.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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