Ölkrise: OMV erwartet monatelang anhaltende Effekte
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Ölkrise: OMV erwartet monatelang anhaltende Effekte

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Vorstandsvorsitzende des österreichischen Energie- und Chemiekonzerns OMV, Alfred Stern, geht trotz der angekündigten Entspannung im Iran-Krieg nur von einer langsamen Erholung der Energiemärkte aus. „Die Wiederherstellung der Lieferketten wird Wochen in Anspruch nehmen“, sagte er dem „Handelsblatt“ (Donnerstagausgabe). „Die Effekte werden noch monatelang spürbar sein.“

Ölpreise auf einem Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Trotz der Rekordpreise an Tankstellen sprach Stern sich gegen eine stärkere Regulierung aus. „Für Diskussionen um Spritpreisdeckel habe ich kein Verständnis“, sagte er. Die Kritik an den vermeintlich übermäßigen Gewinnen der Ölindustrie habe den Anschein eines bewussten Ablenkungsmanövers. Vor allem staatliche Abgaben und Steuern fielen seiner Ansicht nach bei den hohen Preisen ins Gewicht.

Stern sprach auch über die Gründung des neuen Gemeinschaftsunternehmens Borouge International von OMV und dem arabischen Staatskonzern Adnoc. „Man muss auch in schwierigen Situationen einen mutigen Schritt nach vorne machen, selbst wenn man sich dabei den Gegebenheiten anpassen muss“, sagte er. Der Plan für Synergien von mindestens 500 Millionen Dollar pro Jahr stehe, die Dividenden würden kommen und die Kapitalstruktur sei stark. „Borouge International wird ein starkes Investment-Grade-Kreditrating haben“, so Stern.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Heftiger Verkehrsunfall in Augsburg-Oberhausen

0
Gegen 21:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Donauwörther...
Vermischtes

Schauspieler Mario Adorf ist tot

0
Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende...
Polizei & Co

Augsburg | Schwieriger Einsatz an der Wertach: Brand auf 250 Quadratmetern gelöscht

0
Am Dienstagmittag gegen 13:40 Uhr wurde in Augsburg eine...
Polizeipräsidium Niederbayern

Einbruch in Massing: Unbekannte stehlen Bargeld aus aufgeschnittenem Tresor

0
In Massing, Landkreis Rottal-Inn, ereignete sich am Montag, dem...
Lokalpolitik

Augsburg vor dem Neustart: Florian Freund sucht den Dialog

0
Noch vor seinem Amtsantritt sucht Augsburgs neuer Oberbürgermeister Florian...