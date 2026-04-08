Bundespolizei Freilassing vollstreckt Haftbefehle und verhindert unerlaubte Einreisen an Ostern
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Bundespolizei Freilassing vollstreckt Haftbefehle und verhindert unerlaubte Einreisen an Ostern

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein arbeitsreiches Osterwochenende hat die Bundespolizeiinspektion Freilassing hinter sich. Zwischen dem 3. und 6. April stellten die Beamten bei Kontrollen zahlreiche Verstöße gegen das Aufenthalts-, Waffen- und Betäubungsmittelgesetz fest. Zudem konnten sie Fahndungserfolge verbuchen und bestehende Haftbefehle vollstrecken.

Kontrolle in Adelstetten führt zu Rückführung in die Türkei

Am Samstag, dem 4. April, kontrollierten Bundespolizisten in Adelstetten einen 34-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der als Fahrgast eines Uber-Fahrzeugs unterwegs war. Der Fahrer hatte die Polizei zuvor wegen des auffälligen Verhaltens des Passagiers informiert. Der Mann konnte sich nur mit einem türkischen Reisepass ausweisen. Ein Abgleich ergab, dass er zuvor nach Österreich zurückgewiesen wurde. Wegen Verdachts auf unerlaubte Einreise und Aufenthalt wurde seine Rückführung noch am selben Tag vom Flughafen München in die Türkei veranlasst.

Internationale Haftbefehle und Verhaftungen am Wochenende

Ebenfalls am Samstag, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 23-jähriger Kolumbianer am Bahnhof Traunstein kontrolliert. Auch er konnte sich nicht ausweisen, und ein Datenabgleich ergab einen Haftbefehl des Amtsgerichts Bamberg. Der Mann war wegen Diebstahls zu einer Jugendstrafe verurteilt worden. Am Tag der Kontrolle hatte er noch 184 Tage zu verbüßen und wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am gleichen Tag wurde bei einer Kontrolle eines grenzüberschreitenden Zuges ein 33-jähriger Pole mit sieben offenen Aufenthaltsermittlungen und vier Haftbefehlen festgestellt. Er führte zudem keinen gültigen Fahrschein mit sich. Die Haftbefehle standen im Zusammenhang mit Diebstahl, und die Ermittlungen betrafen auch gefährliche Körperverletzung und Bedrohung. Er wurde am nächsten Tag einem Richter vorgeführt und dann inhaftiert.

Haftbefehle wegen Körperverletzung und Urkundenfälschung

Am Sonntag, dem 5. April, kontrollierten die Beamten auf der A8 einen 22-jährigen Rumänen, der aufgrund eines Haftbefehls wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wurde. Auch er wurde nach der Vorführung beim Richter inhaftiert.

Am Ostermontag, dem 6. April, wurde ein 26-jähriger Deutscher am Bahnhof Traunstein überprüft. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ein gefälschter Führerschein wurde bei ihm gefunden, was den Verdacht der Urkundenfälschung erhärtete. Da der Mann die Geldstrafen von insgesamt 29.376 Euro nicht zahlen konnte, wurde auch er inhaftiert.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Heftiger Verkehrsunfall in Augsburg-Oberhausen

0
Gegen 21:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Donauwörther...
Vermischtes

Schauspieler Mario Adorf ist tot

0
Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende...
Augsburg Stadt

Augsburg | Schwieriger Einsatz an der Wertach: Brand auf 250 Quadratmetern gelöscht

0
Am Dienstagmittag gegen 13:40 Uhr wurde in Augsburg eine...
Polizeipräsidium Niederbayern

Einbruch in Massing: Unbekannte stehlen Bargeld aus aufgeschnittenem Tresor

0
In Massing, Landkreis Rottal-Inn, ereignete sich am Montag, dem...
Lokalpolitik

Augsburg vor dem Neustart: Florian Freund sucht den Dialog

0
Noch vor seinem Amtsantritt sucht Augsburgs neuer Oberbürgermeister Florian...