Diebstahl von Baumaschinen in Haunstetten: Polizei sucht Zeugen

Augsburg – In Haunstetten wurden zwischen Samstag, dem 4. April 2026, um 12:00 Uhr und Dienstag, dem 7. April 2026, um 06:45 Uhr Baumaschinen aus einem verschlossenen Container gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich in der Königsbrunner Straße.

Diebesgut aus Container entwendet

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu dem Container und entwendeten die Baumaschinen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Der genaue Beuteschaden wird derzeit von den Ermittlern ermittelt.

Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls aufgenommen. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.