Montag, Dezember 29, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Paritätischer lehnt Kontaktgebühr bei Arztbesuch ab

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Paritätische Wohlfahrtsverband lehnt die Forderung der Kassenärzte nach einer Gebühr für Patienten bei jedem Arztbesuch ab.

Paritätischer Lehnt Kontaktgebühr Bei Arztbesuch AbBehandlungszimmer beim Arzt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Eine Neuauflage der gescheiterten Praxisgebühren würde die Schieflage in der Finanzierung des Gesundheitswesens zu Lasten von Menschen mit geringen Einkommen massiv verstärken”, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Joachim Rock, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben). “Anstatt Behandlungen niedrigschwellig und unbürokratisch zu gestalten, führen Praxisgebühren zu einer zusätzlichen Belastung von Versicherten und Arztpraxen.” Rock warnte: “Notwendige Behandlungen werden verschoben und dadurch häufig teurer.”

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hatte sich für eine neue Kontaktgebühr ausgesprochen, die pro Arztbesuch bei drei oder vier Euro liegen und von den Krankenkassen eingezogen werden könnte. “Anstelle von Strukturreformen für eine bessere Versorgung wird mit der Praxisgebühr ein wirkungsloses Placebo präsentiert, das den Versicherten pauschal eine unangemessene Inanspruchnahme unterstellt”, kritisierte Rock. “Die wirklichen Kostentreiber im Gesundheitswesen sind unangemessene Renditen in der Versorgung und der fortgesetzte Verzicht, besonders einkommensstarke Menschen mit einer Bürgerversicherung in die Gesetzliche Krankenversicherung einzubeziehen.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel